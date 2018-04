Politie probeert telefoon te ontgrendelen met vinger van dode man: “Ongelooflijk respectloos”

De politie in de Amerikaanse staat Florida heeft geprobeerd de mobiele telefoon van een doodgeschoten man te ontgrendelen met de vinger van de overledene. De lugubere methode viel niet in goede aarde bij de weduwe van de man.

De 30-jarige Linus Philip werd op 23 maart doodgeschoten door een agent in Largo (Florida), meldt de Tampa Bay Times. Volgens de politie hielden agenten Philip aan in zijn wagen en wilden ze de man fouilleren. De verdachte zou daarop hebben geprobeerd te vluchten, waarna hij werd doodgeschoten.

Het lichaam van Philip werd na de lijkschouwing naar het Sylvan Abbey uitvaartcentrum in Clearwater gebracht. De spullen die hij bij zich had, werden door de politie onderzocht. In het onderzoek naar de dood van de man had de politie ook gegevens van zijn telefoon nodig. Daar stuitten de autoriteiten op een probleem, het apparaat was vergrendeld.

Vinger

Om toegang te krijgen tot de telefoon gebruikte de politie uiteindelijk een ongewone en macabere methode: twee rechercheurs gingen naar het uitvaartcentrum om het apparaat te ontgrendelen via de vingerafdruk van de dode. Dat lukte uiteindelijk niet.

“We kunnen ons niet herinneren dat we ooit op die manier een telefoon hebben proberen te ontgrendelen”, stelt politiechef Randall Chaney. “Zo nieuw is de techniek voor ons.”

Gepast?

Deskundigen stellen dat wat de politie deed volkomen legaal is. Maar of het gepast is, is een tweede. Victoria Armstrong, de 28-jarige weduwe van Philip, heeft daar een duidelijk mening over. “Ik voelde mij zo misbruikt en niet gerespecteerd.” Armstrong was aanwezig toen de agenten haar doodgeschoten verloofde uit het mortuarium haalden en zijn vinger gebruikten om de telefoon te ontgrendelen.

Ook Charles Rose, professor in Rechten aan de Stetson Universiteit, denkt er het zijne van: “Hoewel de overledene geen zeggenschap meer heeft over zijn lichaam, hebben de nabestaanden dat absoluut wel. Dus er zit een luchtje aan de zaak”, klinkt het.