Dagelijks 38 autobestuurders betrapt op rijden zonder gordel in Brussel

Brussel - In het Brussels gewest worden dagelijks nog gemiddeld 38 autobestuurders betrapt op het niet dragen van de gordel in de auto. Jaarlijks zijn er dat zowat 14.000. Die cijfers maakte Brussels staatssecretaris voor verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) maandag bekend toen ze samen met Brussels burgemeester Philippe Close (PS) een controleactie op het dragen van de gordel bijwoonde in de stad Brussel.

Het gewest maakte deze legislatuur al 700.000 euro vrij voor de politiezone Brussels Hoofdstad-Elsene voor de aankoop van materiaal, zoals onder meer combi’s of mobiele flitspalen. Daarmee kunnen deze controles uitgevoerd worden om zo bestuurders verder sensibiliseren over het belang van het dragen de gordel.

“Naar kinderen en kinderzitjes toe is het ook erg belangrijk om een signaal te geven dat ze die gordel moeten dragen”, stelt staatssecretaris Debaets.

Tijdens de controleactie aan het Sint-Goedeleplein werden meteen verschillende bestuurders aan de kant gezet voor het rijden zonder gordel. Burgemeester Close merkt bovendien op dat thema verkeersveiligheid in de stad Brussel meer leeft dan andere thema’s. “Voor de bevolking in de verschillende wijken blijft verkeersveiligheid en overdreven snelheid de eerste prioriteit. Dat vind ik toch opmerkelijk, omdat er vaak eerst gepraat wordt over diefstal en drugs”, aldus Close.