Koppel verstopt 10 gram cocaïne in beer van 2-jarige dochter

Gent - Voor de Gentse correctionele rechtbank stond maandagochtend een Albanees koppel terecht voor het jarenlang dealen van cocaïne. Bij de huiszoeking in 2017 deden de speurders een hallucinante ontdekking: in een pluchen beer van de tweejarige dochter van het koppel zat 10 gram onversneden cocaïne verstopt. Ze riskeren tot 30 maanden cel.

De politie kwam het koppel op het spoor na verklaringen van meerdere ‘klanten’ van het koppel. Ze worden vervolgd voor jarenlange cocaïnehandel in het Gentse. Bij een huiszoeking troffen de speurders heel wat zaken aan die wezen op de handel van cocaïne. In de speelgoedkast van de tweejarige dochter van het koppel deden de speurders een opmerkelijke ontdekking, waar het openbaar ministerie en de rechter maandagochtend zwaar aan tilden. In een pluchen beer van de tweejarige dochter dat tien gram onversneden cocaïne verstopt.

“Ik was er zeker van dat mijn dochter nooit aan die beer kon, hij stond hoog op de kast”, verklaarde de vader van het meisje gisteren. “Die drugs zat in de beer verstopt, omdat ik dacht dat de politie niet tussen het kinderspeelgoed zou zoeken.”

Het openbaar ministerie vraagt 30 maanden cel voor de vader en één jaar cel voor de moeder. “Mevrouw verkocht de drugs wanneer haar man niet thuis was, en is dus medeplichtig”, klonk het bij het openbaar ministerie.

“We zitten dus met een moeder die toelaat dat er drugs tussen het speelgoed van haar dochter verstopt wordt om het weg te houden van de politie én die zelf ook drugs verkoopt”, merkte de rechter op. Naast de gevangenisstraffen vraagt het openbaar ministerie ook 130.000 euro verbeurd te verklaren. Op 14 mei velt de rechter vonnis.