Peuter valt acht meter diep in sluis: “Nandje zal het halen. Het is zo’n sterk kereltje”

Wichelen -

De kleine Nand, anderhalf jaar oud, is aan de beterhand na zijn val in de Scheldesluis in Schellebelle. Het jongetje viel zaterdagnamiddag door een kokergat en landde 8 meter dieper in de modder. Met de moed der wanhoop slaagden de ouders erin hun kind zelf te redden. Het jongetje werd in levensgevaar afgevoerd. Even leek het erop dat hij het niet zou halen. “Maar nu is hij weer bij bewustzijn. Het is zo’n sterk kereltje”, zegt zijn tante Marlies.