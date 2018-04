Nog steeds 19 lopers in het ziekenhuis na snikhete 10 Miles gisteren: “Heel veel verwarde mensen”

Antwerpen - Een dag na de AG Antwerp 10 Miles & Marathon liggen nog steeds negentien lopers in het ziekenhuis. Zondag werden veel deelnemers verrast door de hitte en moest het Rode Kruis meer dan vijftig mensen naar het ziekenhuis afvoeren. De meeste mochten zondag al naar huis, maar enkelen ondervonden nog steeds last.

Uiteindelijk werden zondag 57 lopers naar zeven verschillende ziekenhuizen in Antwerpen gebracht. “Daarvan zijn er op dit moment nog negentien opgenomen”, zegt dokter Winne Haenen, federaal gezondheidsinspecteur, aan onze redactie. “Twaalf personen gaan vandaag zeker naar huis kunnen.”

Voor zeven mensen is het nog even afwachten, de kans bestaat dat zij nog een nacht in het ziekenhuis moeten blijven. Het gaat dan vooral om mensen die al eerder kwaaltjes hadden en die nu voor de zekerheid extra in de gaten gehouden moeten worden. “Twee personen liggen nog op de afdeling intensieve zorgen, maar zij verkeren niet in levensgevaar”, aldus Haenen.

“We hebben heel veel mensen gehad die verward waren en mensen die nierproblemen zullen hebben door de uitdroging. De meeste problemen kwamen door een combinatie van de warmte en uitputting, maar mogelijk hebben enkele lopers ook te weinig getraind”, zo vertelde Jan Stroobants, spoedarts van het Middelheimziekenhuis, aan Radio 1.