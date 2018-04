Verdachte Pokémonmoord naar hof van assisen of internering: psychiatrisch verslag laat op zich wachten

Heist-op-den-Berg / Antwerpen - De advocaat van John V.d.B. (26) vraagt dat haar cliënt wordt vrijgelaten omdat de redelijke termijn van de voorhechtenis volgens haar overschreden is. Deze week zou het psychiatrische verslag klaar moeten zijn. Op basis daarvan moet worden beslist wat er met de verdachte van de Pokémonmoord gebeurt: hof van assisen of internering.

Ruim een jaar geleden is het intussen dat de 20-jarige Shashia Moreau uit Heist-op-den-Berg werd vermoord. Het onderzoek is zo goed als klaar. Er zijn geen bekentenissen maar de bewijslast tegen John V.d.B. is groot genoeg om de zaak voor het hof van assisen te brengen. Echter, er ontbreekt nog een belangrijk stuk in het dossier: het psychiatrisch verslag. Als daaruit blijkt dat de verdachte niet toerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten, kan hij worden geïnterneerd. In het andere geval ligt de weg naar het hof van assisen open.

Normaal zou het expertenverslag deze week, mogelijk zelfs vandaag, worden neergelegd. “Omdat het al zo lang duurt, vinden we dat onze cliënt moet worden vrijgelaten, ondanks de zware feiten”, zegt zijn advocate Liliane Verjauw.

Volgens haar confrator Walter Damen, die de familie Moreau verdedigt, wijst dit er nog maar eens op dat er een gebrek is aan gerechtspsychiaters. Hij roept justitie op om daar dringend werk van te maken.

Niet geïnteresseerd in verdachte, wel in zijn Pokémonverzameling

Nadat Shashia op dinsdag 7 februari 2017 als vermist opgegeven was door haar familie, werd al snel duidelijk dat ze op haar vrije dag naar Antwerpen ging en dat ze daar afgesproken had met John V.d.B. Ze zouden Pokémonfiguurtjes ruilen, hun gedeelte hobby. V. zag hun afspraak echter eerder als een kans op een date. Hij had haar via ­Facebook al wel vaker gevraagd om af te spreken, steeds tevergeefs. Het meisje, dat in de binnenspeeltuin van haar mama werkte, was niet geïnteresseerd in hem. Wel in zijn Pokémonverzameling.

De twee ontmoetten elkaar in het Centraal Station van Antwerpen. Onder het oog van de veiligheidscamera’s, zo bleek uit het onderzoek. Tien minuten later registreerde een camera dat het duo de woning van John V.d.B. aan de Van Stralenstraat binnenging. Uren opnamens werden bekeken. Maar op geen enkel beeld was te zien dat het meisje de woning nadien verliet.

In de daaropvolgende uren probeerde de kerel zich met alle mogelijke middelen een alibi te verschaffen. Hij gebruikte onder meer de gsm van het meisje om met zichzelf te chatten en liet zo uitschijnen dat zij hun afspraak geannuleerd had. Diezelfde avond ging hij werken in McDonald’s van Zwijndrecht.

Bij een huiszoeking in zijn woning zag de politie dat zijn tuin recent werd omgewoeld. Bij graafwerken werd het lichaam van het meisje gevonden. Ze was misbruikten vermoord.

Zelf houdt John V.d.B. vol dat hij zich niets herinnert van de feiten.