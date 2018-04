Vluchteling die op trein jonge vrouw aanrandde “die goede moeder zou zijn voor zijn kinderen” naar de cel

Brugge / Staden - Een 27-jarige Somaliër is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf voor gewelddadige aanranding van de eerbaarheid. De vluchteling uit Staden betastte een jonge vrouw uit Ruddervoorde op de trein.

Op 30 september 2017 ging de 22-jarige vrouw vanuit Brugge met de trein naar haar werk in Roeselare. In de zo goed als lege wagon kwam een jonge Somaliër naast de vrouw zitten. Volgens het slachtoffer had de man duidelijk gedronken, waarop ze de treinbegeleider inlichtte. A.A. ging dan maar tegenover de jonge vrouw zitten en begon avances te maken. “Je zou een goede moeder zijn voor mijn kinderen”, zou de beklaagde onder andere gezegd hebben. Daarna zou hij haar zelfs op en tussen haar benen betast hebben. De vluchteling werd in Lichtervelde door de spoorwegpolitie van de trein geplukt.

Het openbaar ministerie merkte op dat de beklaagde eerder al heel dicht bij een ander meisje was gaan zitten. “Hij moet beseffen dat zo’n gedrag absoluut niet kan”, aldus procureur Christophe Bergez. Het OM vorderde zes maanden effectieve gevangenisstraf, de minimumstraf voor aanranding met geweld. De burgerlijke partij kreeg een morele schadevergoeding van 750 euro toegewezen. Het slachtoffer durft de trein niet meer te nemen en moest daardoor zelfs van werk veranderen.

De verdediging vroeg de vrijspraak. “Hij heeft met haar gebabbeld en dan even met zijn hand op haar knie geklopt, zonder bijkomende intentie”, aldus meester Peter Deurbroeck. De advocaat wierp ook nog op dat er geen getuigen of beelden zijn van het incident. A.A. zat na de feiten een maand in voorhechtenis.