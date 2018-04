Vingerafdruk moet jonge vluchtelingen voortaan beschermen tegen prostitutie

Vorig jaar zijn in ons land 66 niet-begeleide minderjarige vluchte­lingen van de radar verdwenen. De aantallen zijn de afgelopen jaren ­alleen maar toegenomen. Volgens Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) is er een betere registratie nodig, onder andere door vingerafdrukken te nemen. “Want nu belanden die jongeren opnieuw in de handen van de mensensmokkelaars of raken ze verstrikt in de prostitutie of kinderarbeid.”

Exacte cijfers over het aantal verdwenen minderjarige vluchtelingen zijn er niet. “Misschien is dat nog de grootste schande”, zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD). Zij trekt vandaag in haar boek Waar Zijn Ze? aan de alarmbel. Want met de verdwijningen die wél gemeld worden, vaak vanuit de opvangcentra of de voogdijfamilies, gaat het de verkeerde kant op. In 2015 opende Child Focus 35 nieuwe dossiers, in 2016 waren dat er 116 en vorig jaar 124. Dezelfde evolutie zie je in de cijfers van de Federale Overheidsdienst Justitie, die 26 onrustwekkende verdwijningen registreerde in 2016 en 59 in 2017. “En we zijn zeker dat dit maar het topje van de ijsberg is”, zegt Heidi De Pauw, directeur van Child Focus.

Ongeveer de helft van die niet-begeleide minderjarigen die bij Child Focus worden gemeld, wordt later teruggevonden, keert terug naar zijn land of duikt op in een ander land. De andere helft, 66 in 2017, zijn dossiers die blijven openstaan: daarvan is niet geweten waar de minderjarigen naartoe zijn. “Sommigen zetten hun route verder met de hulp van mensensmokkelaars, anderen belanden in de prostitutie of in de kinderarbeid”, zegt Vautmans.

Smokkelaars als “vertrouwenspersoon”

Een betere aanpak om de jongeren niet uit het oog te verliezen, begint volgens Vautmans bij de centra waar de vluchtelingen een eerste keer het Europees grondgebied betreden. Zij stelt voor om daar vingerafdrukken af te nemen, al ligt dat uiterst gevoelig. “Ze zijn geen misdadigers. Die gegevens mogen, ook later, alleen gebruikt worden om hen te beschermen. En we moeten hen dat goed uitleggen, zodat ze niet weigeren.” Ook Child Focus en de EU-commissaris voor Justitie Vera Jourova zijn gewonnen voor die “kindvriendelijke” vingerafdrukken. “Zo kunnen we de minderjarigen tenminste volgen”, zegt Jourova. “Want zodra ze verdwijnen, is dat een ticket naar de hel.”

De mensensmokkelaars zijn vaak de enige “vertrouwenspersoon” van de vluchtelingen op hun zwerftocht richting het beloofde land. Ze dreigen ermee dat ze nooit met hun ­familie zullen worden herenigd als ze zich toch laten registreren.

Maar ook de vluchtelingen die al in de ­opvang terechtkwamen, zoeken vaak opnieuw hun toevlucht tot de mensensmokkelaars. “Dat komt onder meer omdat de familiehereniging via de legale weg heel moeizaam verloopt”, zegt Vautmans. Ze vraagt een snellere Europese uitwisseling van gegevens. “Het is toch waanzin dat een kind hier zit en zijn moeder in Duitsland, maar dat ze toch niet herenigd worden? Alles wordt veel te veel op zijn beloop gelaten.”