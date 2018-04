Politie schiet man dood die agent probeerde neer te steken

Brussel -

De politie heeft zondagnacht een man neergeschoten in de Notelaarstraat in Brussel. De verdachte, geboren in 1986, had geprobeerd een politieman van de anti-overval brigade (AOB) neer te steken. De man overleed een uur later aan zijn verwondingen. Volgens de oom van de verdachte kampte de man met psychische problemen.