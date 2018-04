Patrick Riguelle wordt gemeenteraadslid in Mechelen

Mechelen - Zanger en muzikant Patrick Riguelle legt dinsdag de eed af als gemeenteraadslid voor SP.A in Mechelen. Ook OCMW-raadslid Indrani Muyldermans wordt gemeenteraadslid. Beiden volgen Tine Van den Brande en Bert Delanoeije op, die bij de gemeenteraadsverkiezingen opkomen voor Groen en hun mandaat terug ter beschikking van de partij hadden gesteld.

De 56-jarige Riguelle, bekend van De Laatste Show-band, stond in 2012 voor de eerste keer op een verkiezingslijst maar behaalde een opvolgersplaats. Hij is blij dat hij alsnog actief engagement kan tonen en zal vooral de thema’s cultuur en samenleving opvolgen.

“Ik heb zes jaar geleden het project van SP.A Mechelen ondersteund maar nooit gedacht dat ik effectief in de lokale politiek zou gaan. Het is een sprong in het duister, maar nu ga ik mijn burgerplicht vervullen”, zegt Riguelle. “Mijn belangrijkste thema is cultuur. Ik kom al lang naar Mechelen, ook al voor ik hier woonde en vooral de muzikale subcultuur die hier toen was, trok mij aan. Maar die is nu wat aan het wegvallen, die ‘cultuur met een hoek af’ en dat soort projecten wil ik blijven steunen. Ik denk dat bijvoorbeeld aan de Dijlefeesten, concerten en Sharabang of Jazz@Home. Dinsdag wordt mijn eerste gemeenteraad, ik zal vooral luisteren naar wat er gebeurt, je moet ergens beginnen, hé.”

Indriani Muyldermans is 35 en geboren in Hombeek. Ze woont al haar hele leven in Mechelen. Sinds 2010 is ze OCMW-raadslid, dat zal ze ook blijven na haar eedaflegging dinsdag. Haar interesses zijn welzijn en gezondheid. “Het is fijn om met goede en authentieke collega’s de gemeenteraad te mogen versterken”, zegt ze. “Zorg is altijd een rode draad geweest in mijn loopbaan. Eerst bij Artsen zonder Grenzen, daarna als OCMW-raadslid. Als het OCMW binnenkort in het stadsbeleid opgaat, zal het vangnet dat het nu is een beetje wegvallen. Ik zal er zeker over waken dat dat niet gebeurt.”

De twee denken dat ze de komende zes maanden nog een verschil kunnen maken, ook al zijn de meeste politici al bezig met de komende verkiezingen. “Het leven van de mensen staat niet stil omdat het binnenkort verkiezingen zijn”, zegt Muyldermans. “Elk tijdstip is belangrijk om je engagement te tonen.”

Ook de lokale voorzitter Thijs Verbeurgt en SP.A-fractieleidster in de gemeenteraad Caroline Gennez zijn heel blij met de nieuwe gemeenteraadsleden. “We hebben twee kanjers die onze fractie komen versterken en die ook in het verleden al een groot engagement voor de stad hebben getoond”, besluit Gennez.