Zin in een unieke quiz met prijzenpot ter waarde van 15.000 euro? Neem dan deel aan onze zoektocht naar ‘De Slimste Nieuwsbladlezer’

Volg jij het nieuws op de voet? Of verbaas jij wel eens met faits divers die anderen al lang vergeten zijn? Misschien is onze zoektocht naar ‘De Slimste Nieuwsbladlezer’ dan wel iets voor jou. Schrijf je snel in en strijd vanaf maandag 23 april mee in onze online voorronde. Misschien verover jij wel een plaats in onze finale: een unieke quiz vol verrassingen, speciale gasten en prijzen die je meteen mee naar huis kan nemen.

Hoe verloopt de voorronde?

Vanaf 23 april tot en met 2 mei is er een online voorronde. Deelnemers krijgen iedere dag vijf vragen voorgeschoteld. Hoe vaker je deelneemt, en dus de dagelijkse vragen invult, hoe groter de kans dat je bovenaan ons klassement eindigt en een plaats verovert in de finale.

Mooi om te weten: we geven ook iedere dag een wildcard weg. En omdat het de eerste dag is, ook een tip voor het antwoord op de eerste vraag!

Hoe verloopt de grote finale?

Eindig je uiteindelijk in de top 100 van het klassement? Dan ben je geselecteerd voor de grote finale op 23 mei! Kom samen met drie vrienden quizzen in de Oude Vismijn in Gent tijdens een unieke quiz met een hapje, een drankje, speciale gasten én presentatie door Niels Destadsbader.

Voor iedere deelnemer zijn er prijzen, die meteen kunnen meegenomen worden naar huis. Wie weet word jij wel ‘De Slimste Nieuwsbladlezer’!

Inschrijven doe je hier.