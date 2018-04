Machtsmisbruik en fysiek en verbaal geweld: topman Korean Air stuurt zijn dochters de laan uit

De twee dochters van de voorzitter en topman van Korean Air stappen op bij het bedrijf, nadat beiden betrokken raakten in incidenten waarbij ze hun macht misbruikten. Dat heeft het Zuid-Koreeanse persbureau Yonhap gemeld. Ook de echtgenote van de topman is in opspraak geraakt.

De beslissing om de beide zusters te ontslaan werd genomen door hun vader, Cho Yang-ho, die voorzitter is van de luchtvaartmaatschappij. Hij verontschuldigde zich ook voor de commotie die is ontstaan door het gedrag van zijn familieleden.

Foto: AP

De stap opzij komt er nadat er een onderzoek loopt naar het gedrag van zijn jongste dochter Emily Cho, vicevoorzitter van Korean Air. Ze zou tijdens een vergadering een glas water in het gezicht van een medewerker van een reclamebedrijf hebben gegooid. Zijn oudste dochter, Heather, zat eerder enkele maanden in de cel na het ‘nootjesincident’. In 2014 verplichtte ze een vliegtuig terug te keren naar de gate op de New Yorkse luchthaven John F. Kennedy. Ze was furieus omdat haar macadamianoten werden geserveerd in een zakje, en niet in een kommetje. Ze was sinds kort aan de slag bij de hotelketen van de luchtvaartmaatschappij.

Emily en Heather Cho zullen worden vervangen door professionele managers.

Fysiek en verbaal geweld

Maar daar houdt het niet op voor de familie. Maandag meldde Yonhap dat de politie een inleidend onderzoek is gestart naar Lee Myung-hee, echtgenote van Cho Yang-ho wegens vermeend fysiek en verbaal geweld tegenover werknemers. In 2013 zou ze arbeiders die aan de renvoatie van haar residentie werkten, hebben geslagen. Ze zou de arbeiders hebben gedwongen te knielen, waarop ze hen in het gezicht zou hebben geslagen en tegen de schenen geschopt.

De zaak voedt opnieuw het debat in Zuid-Korea over de macht van de enorme industriële concerns in het land, zoals Samsung en Hyundai. Er is meer en meer maatschappelijke druk voor transparantie bij de concerns, die worden gecontroleerd door enkele families.