Leraar (52) krijgt 5 jaar cel voor verkrachting van twee tienerjongens

Oostende / Gistel / Ichtegem - Een 52-jarige leraar uit Oostende heeft in de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf gekregen voor het verkrachten en aanranden van twee 14-jarige jongens. De man lokte zijn slachtoffers via Facebook naar zijn woning en liet ze tijdens de seks drugs gebruiken. De man ontkende de feiten niet.

Het verregaande misbruik kwam halfweg vorig jaar aan het licht. Uit het verhoor van een jongen uit Poperinge bleek dat Ivan D. hem eind 2016 via Facebook contacteerde en “vuile” gesprekken met hem voerde. Zo vroeg D. de toen dertienjarige jongen bijvoorbeeld of hij al schaamhaar had. De Oostendenaar, die op het moment van de feiten als leerkracht aan de slag was in het Brusselse, probeerde de jongen voortdurend te overtuigen om bij hem op bezoek te komen en gebruikte daarbij koosnaampjes als “zoeteke”.

De Poperingse jongen ging echter niet in op de avances van D. Maar een veertienjarige jongen uit Ichtegem deed dat wel. Ook hij werd via Facebook gecontacteerd door D. en liet zich overhalen om af te spreken. Ivan D. ging de jongen afhalen aan het station in Oostende en nam hem mee naar huis. Daar liet hij zijn slachtoffer “poppers” (een soort spierverslappende drug, nvdr.) snuiven en verkrachtte hij hem. Toen de jongen hem vroeg om te stoppen, ging D. daar niet op in en antwoordde hij: “De volgende keer gebruiken we XTC en zullen we alles filmen.”

De jongen werd ook gedwongen tot orale seks. Uiteindelijk vroeg hij zijn slachtoffer ook om namen van leeftijdsgenootjes en zo kwam D. in contact met een veertienjarige jongen uit Gistel. Ook met deze jongen had D. seks, maar de tiener verklaarde dat dit met wederzijdse toestemming was.

Naast vijf jaar effectieve celstraf werd Ivan D. maandagochtend ook voor vijf jaar uit zijn burgerrechten gezet en kreeg hij een verbod van twintig jaar opgelegd om met minderjarige kinderen te werken. De misbruikte jongens en hun ouders kregen een schadevergoeding toegekend.