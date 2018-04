Opvallende foto vanop begrafenis voormalige first lady maakt de Amerikanen emotioneel

Bovenaan: van links naar rechts: Laura Bush, George Bush Jr, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Michelle Obama, Melania Trump.Vooraan: George Bush Sr. Foto: Paul Morse/Courtesy of Office of George HW Bush

Ze staan meestal lijnrecht tegenover elkaar, de Amerikaanse Republikeinen en Democraten. Maar afgelopen weekend schoven de verschillen tussen beide groepen voor één keer op de achtergrond. Bij de uitvaart van Barbara Bush stonden Republikeinse en Democratische ex-presidenten zelfs broederlijk naast elkaar, een beeld dat veel Amerikanen beroerde.

De foto ging afgelopen weekend sociale media rond en werd in de VS fel bejubeld. Het is dan ook geen alledaags beeld: vier voormalige Amerikaanse presidenten samen op de foto. Twee Republikeinse presidenten en twee Democratische presidenten.

De foto werd door fotograaf Paul Morese genomen naar aanleiding van de uitvaart van Barbara Bush. De voormalige First Lady overleed vorige week. De vier voormalige presidenten, George Bush Jr., Bill Clinton en Barack Obama flankeren samen met hun echtgenotes (Laura Bush, Hillary Clinton en Michelle Obama) George Bush Sr.. om hulde te brengen aan Barbara Bush. Ook huidig First Lady Melania Trump staat mee op de foto. Goed voor meer dan 25 jaar aan Amerikaans presidentschap in één beeld. George Bush Sr. begon aan zijn ambtstermijn in 1989. Obama eindigde zijn termijn in 2017.

Opvallend: hoewel het om een droevige aangelegenheid ging, staat het gezelschap wel met een glimlach op de foto, om het leven van de overleden Barbara Bush te vieren en gedenken.

In de VS wordt emotioneel gereageerd op het beeld. “Dit geeft me een glimlach op het gezicht”, zo staat te lezen op Twitter. “Pure nostalgie”. “Democraten en Republikeinen die samen lachten, dat lijkt ongewoon in deze tijd. Ik sla deze foto op op mijn telefoon om ernaar te kijken wanneer de gemoederen in Washington nog eens hoog oplopen”, klinkt het. Of ook “Blank, zwart, gemend, immigrant, afstammelingen van een immigrant, mensen uit het noorden, mensen met roots in het zuiden,....Deze foto zegt op heel veel lakken gewoon Amerika!”. Anderen hebben het erover dat “respect nog altijd bestaat, ook in moeilijke tijden”, of dat de foto heel wat nostalgie oproept. Anderen zien in de foto “de laatste presidenten die het land niét opdeelden en écht alle Amerikanen vertegenwoordigden.”

Huidig president Donald Trump staat niet mee op de foto. Hij was niet aanwezig op de uitvaart.

1 of 2: Final photos from the funeral of former First Lady Barbara P. Bush. (Credit: @PaulMorsePhoto - Office of George H. W. Bush) pic.twitter.com/r9ElE3Av56 — Jim McGrath (@jgm41) April 22, 2018