Drama in eerste amateurklasse door spookpenalty en pijnlijke late tegengoal: “Tijd nodig om te bevatten”

Het doek is definitief gevallen over het avontuur van Berchem Sport in eerste amateurklasse. Wat al lang in de lucht hing, werd gisteravond officieel: Berchem degradeert. Vorig seizoen verblijdde het vrij en vranke spel van de Leeuwen van 't Stad nog menig voetballiefhebber, maar dit jaar draaide het maar niet. De 1-2-nederlaag tegen Knokke was het ultieme nekschot voor de fiere ploeg.

Er heerste grote verslagenheid onder supporters en spelers van Berchem Sport, maar ook een pak frustratie tegenover de ondermaatse spelleiding. Zo floot de scheidsrechter een penalty waarbij niemand echt wist wat er aan de hand was. In de slotfase ging de club dan ook nog eens de boot in nadat de doelman een verre uittrap slecht inschatte...