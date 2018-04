Wagen met Belgische nummerplaat veroorzaakt dodelijke ravage in Keulen

Een Renault Mégane met Belgische nummerplaat is zondagochtend in Keulen betrokken geraakt in een zwaar verkeersongeval. Daarbij kwam één bestuurder om het leven. Een andere persoon is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie van Aken kreeg zaterdagnacht omstreeks drie uur een Renault Mégane met Belgische nummerplaat in de gaten. Omdat de politie een vermoeden had dat de bestuurder dronken was, wilden ze hem tegenhouden. Maar toen de bestuurder dat in de gaten kreeg, gaf hij plankgas en kon hij de politie van zich afschudden.

De politie liet het voertuig vervolgens seinen, in de hoop dat hun collega’s uit omliggende steden en gemeenten de bestuurder alsnog konden tegenhouden. Het duurde uiteindelijk tot 5 uur vooraleer de politie het voertuig in de gaten kreeg in Rath/Heumar, een stadsdeel van Keulen. Deze keer was de bestuurder van de Renault Mégane betrokken in een frontale botsing met een tegenligger.

Harde klap

De bestuurder van de Mégane is daarbij ter plaatse overleden. Zijn tegenligger werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De klap moet trouwens ontzettend hard geweest zijn. Want volgens de politie zijn beide voertuigen met een snelheid van 120 kilometer per uur tegen elkaar geknald. De ravage was zodanig groot dat de twee rijstroken een tijdlang afgesloten waren.

Voorlopig is het onduidelijk of de bestuurder van de Mégane effectief een Belg is, of dat het om een gestolen voertuig uit ons land gaat. “De bestuurder moet nog geïdentificeerd worden. Maar dat loopt moeilijk, aangezien hij geen identiteitskaart bij zich had”, klinkt het bij de politie van Keulen. De autopsie moet tot slot ook uitwijzen of de bestuurder al dan niet onder invloed was van alcohol.