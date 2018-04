Kate Middleton bevallen van jongen

De jongen werd geboren om 11.01 uur Britse tijd (12.01 uur Belgische tijd, red.). Zowel het zoontje als Kate zelf maken het goed, meldt het koningshuis op Twitter. De baby weegt ongeveer 3,8 kg.

The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, Prince Harry and members of both families have been informed and are delighted with the news.