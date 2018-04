DOE DE TEST. Hoeveel scoor jij op De Grote Verkeerstoets?

In 1507 lagere scholen gaat vandaag De Grote Verkeerstoets van start, een online toets over verkeer en mobiliteit voor leerlingen uit het vijfde leerjaar. In totaal zijn meer dan 37.304 leerlingen ingeschreven om de toets af te leggen, daarvoor hebben ze nog tot het einde van de week de tijd. De jaarlijkse toets is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met de steun van de Vlaamse overheid, en is ondertussen al aan zijn negende editie toe.

Leerlingen die de toets afleggen, krijgen op de computer 25 meerkeuzevragen te beantwoorden. Die vragen zijn ingedeeld in zeven thema’s, telkens geïllustreerd met foto- of videomateriaal. Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. Om te slagen moeten leerlingen minstens 17 van de 25 vragen correct beantwoorden.

Ondertussen organiseert zowat de helft (48%) van alle Vlaamse lagere scholen De Grote Verkeerstoets, goed voor meer dan 37.000 vijfdeklassers, of 58% van het totaal. “We willen uiteraard dat ieder kind in het lager onderwijs de toets zou afleggen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Kinderen zijn kwetsbaar op de weg, en ook al worden de meeste risico’s veroorzaakt door andere weggebruikers, toch is het belangrijk om hen spelenderwijs vertrouwd te maken met de gevaren en regels in het verkeer. Met verkeersveiligheid beginnen we daarom al vanop de schoolbanken.”

Doe zelf de test

Wij selecteerden tien vragen uit De Grote Verkeerstoets van 2016. Scoor jij 10/10?