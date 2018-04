Het nieuwe middel tegen snelheidsduivels: rondrijdende camera’s met onzichtbare flits

Rondrijdende camera’s en een onzichtbare flits. Een nieuw systeem om bestuurders die te snel rijden te flitsen wordt ingevoerd in de Franse regio Normandië. Particuliere chauffeurs, en dus geen politieagenten, rijden rond in wagens die uw snelheid meten zonder zelf te weten wie ze flitsen. In 2020 zou het systeem in heel Frankrijk actief moeten zijn. In België zijn er voorlopig geen soortgelijke plannen.

In Normandië, Frankrijk worden vanaf maandag mobiele radars in auto’s ingezet om snelheidsovertreders te beboeten. De radarauto’s worden niet langer bestuurd door politieagenten, maar door werknemers van de firma Mombiom. Dat bedrijf, gespecialiseerd in veiligheid, kreeg van de Franse overheid de taak een systeem te ontwikkelen om hardrijden te bestraffen.

Hoe werken de radarauto’s?

Een sensor in de nummerplaten van de auto meet tijdens het rijden de snelheid van elke auto die hij kruist of die hem inhaalt. Het is niet nodig om de toegestane snelheidslimiet aan te passen. Dat gebeurt automatisch dankzij een gps en een kaart met de snelheden van elk gebied.

Weten de overtreders dat ze geflitst worden?

De flits werkt via infraroodstraling en is dus onzichtbaar voor het blote oog. Overtreders weten niet wanneer en hoe vaak ze geflitst worden.

Wanneer en op welke routes worden de radarauto’s ingezet?

De auto volgt een route die bepaald wordt door het Franse instituut voor verkeersveiligheid, die vooral leidt langs wegen waarop veel ongevallen gebeuren. De bestuurder mag niet afwijken van die route. Vanaf maandag 23 april rijden vijf auto’s rond in de regio Eure in Normandië. Tegen eind 2018 worden er 26 voertuigen ingezet en in 2020 zou het systeem over heel Frankrijk verspreid moeten zijn. In ons land moeten we het systeem nog niet meteen verwachten. “We laten het controleren van de naleving van de snelheidsregels over aan bevoegde personen”, zegt de woordvoerder van de federale politie.

Hoe wordt de snelheid berekend?

In vergelijking met vaste flitspalen worden de marges verdubbeld. Wanneer een auto minder dan 100 kilometer per uur rijdt, wordt er 10 kilometer per uur van de gemeten snelheid afgetrokken. Bij een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur is de marge 10 procent. In een zone 50 wordt een gemeten snelheid van 58 kilometer per uur bijvoorbeeld gecorrigeerd naar 48 kilometer per uur en wordt de bestuurder dus niet beboet.

Worden de bedrijven betaald per overtreding?

De bestuurder zit alleen in de radarauto en weet niet wanneer hij iemand flitst. Hij wordt betaald door de Franse staat op basis van het aantal afgelegde kilometers en de gereden route. “Om een race voor prestaties te vermijden, beboeten we niet alleen de bestuurders die te weinig rijden, maar ook die te veel rijden”, zegt Emmanuel Barbe van de Franse verkeersveiligheid.

Zal het aantal boetes stijgen?

Het aantal flitscontroles zal fors de hoogte ingaan en het aantal boetes zal waarschijnlijk volgen. Momenteel staan flitsvoertuigen met twee politieagenten gedurende gemiddeld anderhalf uur langs de kant van de weg. Het doel van het nieuwe systeem met radarauto’s is om acht uur per dag rond te rijden en dat ook ’s nachts en op feestdagen.