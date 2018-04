Woedende menigte lyncht student omdat ze denken dat hij hun dorpssjamaan vermoord heeft

Een Canadese man is door een woedende menigte gelyncht in het Amazonewoud in Peru. De dorpsbewoners geven hem de schuld van de dood van hun dorpssjamaan.

Sebastien Woodroffe (41) was in 2016 naar Peru afgereisd om er natuurlijke geneeskunde te studeren en verlichting te zoeken. In het dorp Victoria Gracia, in het noordoosten van Peru, had hij zich gevestigd. Woodroffe was er ook patiënt bij Olivia Arevalo Lomas, de 81-jarige sjamaan die haar dorpsgenoten behandelde met natuurlijke geneesmiddelen.

Toen diezelfde Arevalo Lomas donderdag dood werd aangetroffen en bleek dat ze vermoord was met twee kogels, wees iedereen van Shipibo-Konibo-stam in het dorp naar Woodroffe. Op beelden die lokale media online geplaatst hebben, is te zien hoe de bebloede man aan een touw rond zijn nek voortgetrokken werd door de woedende menigte. Volgens de politie liepen ze met hem het regenwoud door en is hij daardoor omgekomen.

Het lichaam van Woodroffe werd zaterdag uit een door de bewoners gemaakt graf gehaald op ongeveer een kilometer van het huis van Arevalo. “Er zijn nog geen verdachten opgepakt”, aldus Ricardo Palma Jimenez, openbaar aanklager in Ucayali, aan Reuters. “Maar we gaan niet rusten voor beide moorden zijn opgelost.”