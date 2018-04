Armeense eerste minister neemt ontslag na dagenlang straatprotest

Serge Sarkissian, de eerste minister van Armenië, neemt ontslag. Dat melden de nationale media in het land. Het ontslag van Sarkissian komt er na het aanhoudende protest tegen de zijn benoeming.

“Ik verlaat de functie van leider van het land”, zo wordt Sarkissian geciteerd door de Armeense staatsmedia. Er wordt in Armenië al elf dagen op rij betoogd tegen zijn benoeming tot eerste minister.

Sarkissian was tien jaar lang president van Armenië, maar eerder dit jaar moest hij die functie opgeven, omdat hij niet meer mocht worden herkozen. Sinds vorige week dinsdag is hij wel weer premier van het land.

Sinds een grondwetsherziening in 2015 is het presidentschap in Armenië voornamelijk protocollair. De echte uitvoerende macht ligt in handen van de premier. Volgens de oppositie had de grondwetswijziging enkel tot doel om de werkelijke macht in de handen van Sarkissian te behouden.