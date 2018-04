Roma rekent op Nainggolan in halve finale Champions League tegen Liverpool, ook clash tussen Bayern en Real

Brussel - Liverpool en AS Roma trappen dinsdag op Anfield de heenwedstrijden van de halve finales van de Champions League op gang. Daags nadien staat in München de kraker tussen Bayern en titelverdediger Real Madrid op de agenda.

Het duel tussen Bayern en Real belooft een finale avant la lettre te worden. Beide grootmachten kunnen zich bovendien volledig focussen op de Champions League, omdat hun thuiscompetities al min of meer in de beslissende plooi liggen. Bayern is immers al enkele weken zeker van Bundesliga-winst, maar bij Real liggen de kaarten anders. De Koninklijke weet al een hele tijd dat de Primera Division een prooi voor Barcelona wordt, en ook de Copa del Rey ging naar de Catalanen. Een seizoenseinde zonder prijs wil niemand zich voorstellen in Santiago Bernabéu, dus mikt trainer Zinédine Zidane volop op de beker met grote oren.

Real, dat de vorige twee CL-edities won, kan in het Kampioenenbal altijd boven zichzelf uitstijgen, maar kroop in de kwartfinales wel door het oog van de naald. Het gaf, na een ruime 0-3 zege in Turijn, bijna nog de kwalificatie uit handen. Juventus leek in Madrid op weg naar een stunt van formaat, maar de onvermijdbare Cristiano Ronaldo trapte zijn team na een uiterst discutabele strafschop in de toegevoegde tijd naar de volgende ronde.

Bayern rekende in de kwartfinales af met Sevilla. In Spanje wonnen de Duitsers enigszins gevleid met 1-2, in de terugmatch vielen geen goals. De Rekordmeister wil Real koste wat het kost nog een keer uitschakelen. De laatste maal dat Bayern de Madrilenen uit het toernooi kieperden was in 2012, met huidig coach Jupp Heynckes in de halve finales. Nadien toonde Real zich tweemaal sterker. In 2014 was de Madrileense club de boeman in de halve finales, in de terugmatch kreeg het Bayern van Pep Guardiola toen zelfs een 0-4 pandoering. Vorig jaar ontdeed Real zich in de kwartfinales van Bayern.

Liverpool en AS Roma zijn de twee verrassende halve finalisten. Beide ploegen maakten in de kwartfinales indruk. Liverpool imponeerde tegen een in de Premier League haast onklopbaar Manchester City. Het klopte de Engelse kampioen tweemaal. AS Roma zorgde dan weer voor een stunt van jewelste door uit een verloren positie Barcelona uit het toernooi te kegelen. De Romeinen verloren in Spanje met 4-1, maar dwongen in een sensationele return (3-0) alsnog de kwalificatie af.

Radja Nainggolan en co lopen sinds de zege tegen Barça over van het zelfvertrouwen, en voelen dat in de Champions League alles mogelijk is. Liverpool is op papier een makkelijkere tegenstander dan de Catalanen, maar toch moet Roma opletten. ‘The Reds’ hebben met Mo Salah immers een genadeloze killer in huis. De Egyptenaar, topschutter in de Premier League met 31 doelpunten, vindt dit seizoen de weg naar doel met de ogen toe en wil zijn sterke jaar bekronen met een CL-finale. Simon Mignolet is bij Liverpool de tweede Belg bij de laatste vier, maar zal allicht tevreden moeten zijn met een plaats op de bank.

De terugwedstrijden volgen volgende week dinsdag (Real-Bayern) en woensdag (Roma-Liverpool), de finale staat op zaterdag 26 mei op de agenda in Kiev.

Programma halve finales:

- Heen -

. Dinsdag (20u45):

Liverpool (Eng) - AS Roma (Ita)

. Woensdag (20u45):

Bayern München (Dui) - Real Madrid (Spa)

- Terug -

. Dinsdag 1 mei (20u45):

Real Madrid (Spa) - Bayern München (Dui)

. Woensdag 2 mei (20u45):

AS Roma (Ita) - Liverpool (Eng)