Nederlands recordinternational Wesley Sneijder kan nog een laatste keer schitteren voor Oranje

Wesley Sneijder kan op een waardige manier uitzwaaien als Nederlands international. De 33-jarige middenvelder zal op 6 september meespelen en geëerd worden in de oefenwedstrijd tegen Peru. Dat heeft de Nederlandse voetbalbond KNVB maandag bekendgemaakt. Sneijder is bij Oranje recordinternational met 133 caps.

“Ik ben hartstikke blij met wat er nu gaat gebeuren”, reageerde Sneijder, die nu voetbalt voor Al-Gharafa in Qatar. “Dit is het afscheid zoals ik het droomde. Gewoon: afscheid nemen in een wedstrijd, in een team dat me dierbaar is en op een plaats die me dierbaar is. Ik kan haast niet wachten tot 6 september.”

Sneijder debuteerde in 2003 als invaller in de oefeninterland tegen Portugal (1-1). Met Nederland imponeerde hij vooral op het WK, met de verloren finale in 2010 en de derde plaats in 2014. Vorige maand besloot hij te stoppen met zijn interlandcarrière na een gesprek met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman.