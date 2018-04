Vrouw (69) verdrinkt nadat ze zich met auto vastrijdt in moerasgebied

Affligem - Bij een tragisch ongeval is zondagochtend een 69-jarige vrouw om het leven gekomen. Ze kwam met haar wagen vast te zitten in moerassig gebied in het Vlaams-Brabantse Affligem en verdronk. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De vrouw was vanaf de Meersstraat in Ternat de Lombeekstraat in Affligem ingereden. Die straat loopt dood, want ze geeft uit op de afgebroken brug over de E40. Om een nog onduidelijke reden keerde ze niet om, maar reed ze verder. Een dramatische keuze: ze belandde in moerasgebied en kwam vast te zitten met haar Volkswagen. Daarna stapte ze uit, maar ze is verdronken.

Haar lichaam werd zondag om 10 uur aangetroffen door twee mountainbikers. “Sporen van geweld zijn er niet aangetroffen”, zegt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket van Halle-Vilvoorde. “Ook een tussenkomst van een derde lijkt er niet te zijn geweest, blijkt uit onderzoek van de wetsdokter en het labo.”