Stef Goris: “Foute badge enige inbreuk die tegen mij weerhouden is”

Oud-parlementslid Stef Goris beklemtoont maandagmiddag dat de onderzoekscommissie van de Raad van Europa “in tegenstelling tot hetgeen verschillende media vandaag laten uitschijnen” geen énkele aanwijzing van corruptie tegen hem weerhoudt, “dit in weerwil van vroegere ongegronde beschuldigingen geuit door Soros-gefinancierde ngo’s en enkele (ook Soros-gefinancierde) journalisten”.

In een reactie aan Belga betreurt hij dat sommige media “een ongelukkig amalgaam van de bevindingen van de onderzoekscommissie” maken, hoewel het rapport vrij beschikbaar is. “Verkiezingswaarnemingen door de vzw EAEO werden uitvoerig tegen het licht gehouden, maar er wordt in hoofde van de vzw geen inbreuk vastgesteld op de gedragscode van de Assemblee. Integendeel, de onderzoekscommissie bevestigt dat de activiteiten van de vzw volledig legitiem zijn, en dat zelfs leden van de Raad van Europa er vrij kunnen aan deelnemen”, stelt Goris.

De onderzoekscommissie weerhoudt volgens hem één enkele inbreuk op de gedragscode van de Assemblee: “Het betreft het feit dat ik - zoals zovele andere voormalige leden - mijn vaste toegangsbadge van erelid gebruikte om het gebouw van de Raad van Europa in Straatsburg te betreden, waar ik dit als zogenaamde ‘lobbyist’ moest doen met een ander type badge, namelijk een bezoekersbadge (zie Artikel 16 van de Gedragscode van PACE, zie ook het rapport). Er werd geen énkele andere inbreuk vastgesteld”.

Stef Goris wijst erop dat in en om het Europees Parlement ongeveer 30.000 lobbyisten actief zijn. Ook in de Raad van Europa is volgens het rapport van de onderzoekscommissie lobbyen toegelaten, merkt hij op.

Sinds oktober 2017 zijn de toegangsbadges van alle voormalige leden van de Assemblee zonder onderscheid ingetrokken in afwachting van een aanzienlijke verstrenging van de toegang. “Enkel de bevriende Soros-gefinancierde ngo’s en activisten behouden wel hun recht op permanente en vrije toegang tot alle gebouwen van de Raad van Europa om er openlijk te lobbyen voor hun politieke agenda, zoals onder andere de prominente verdediging van een Europees ‘open grenzen’-beleid”, hekelt de voormalige Open Vld- en LDD-politicus. “Het rapport van de onderzoekscommissie kon in haar conclusies geen enkele harde vaststelling doen, maar de initiatiefnemers ervan slaagden wel in hun eigenlijke opzet om tijdens de voorbije maanden in het huis van de democratie - de Raad van Europa - elke politieke actie of mening die afwijkt van hun ‘pensée unique’ in de bevriende massamedia te demoniseren”, vervolgt hij.