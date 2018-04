Sarah getuigt over obscure sekte met Amerikaanse actrice als “rekruteerder”: “Meester, brandmerk me alstublieft”

Nu oprichter Keith Raniere en zijn rechterhand, de Amerikaanse actrice Allison Mack, zijn opgepakt, doet een van de slachtoffers van de obscure sekte Nxivm haar verhaal. “We moesten smeken of onze meester ons wou brandmerken met zijn initialen”, aldus de 40-jarige Sarah Edmondson. “Het was alsof we gevangen zaten in een horrorfilm.”

Als Sarah haar blinddoek afneemt, merkt ze dat ze naakt op een schapenvel ligt. De kamer is verlicht met kaarsjes. Iemand doet een teken naar haar en begeleidt haar naar een massagetafel. Onderweg merkt ze nog vier andere vrouwen op. En dan begint een gruwelijk ritueel.

“Eerst moesten we onze meester smeken of hij ons wilde brandmerken. Dat zou een hele eer voor ons zijn, moesten we erbij zeggen”, getuigt Edmondson. “Daarna dwongen ze mij om een ander slachtoffer in bedwang te houden zodat ze de initialen van Raniere in haar lichaam konden branden. De vrouw begon te krijsen als een mishandeld dier. Later was het ook mijn beurt. Ze verwondden me, vernederden me en ondertussen filmden ze alles. We moesten maskertjes opzetten omdat de stank van verbrand vlees te erg was. We waren in shock, ik weende de hele tijd. Het was echt alsof we gevangen zaten in een horrorfilm.”

Nog volgens Edmondson, die de sekte in maart van vorig jaar wist te verlaten, werden de vrouwen opgesloten in kooien, werden ze uitgehongerd, verweten en gedwongen om zichzelf te bezeren. “We moesten onder meer tegen een boom aanlopen en uit een modderpoel drinken.”

De oprichter van de sekte, de 57-jarige Keith Raniere, werd vorige week opgepakt. Hij wordt onder meer beschuldigd van sekshandel en misbruik. Sommige slachtoffers waren nog maar twaalf jaar. Enkele dagen later werd ook zijn rechterhand Allison Mack (35) in de boeien geslagen. De Amerikaanse actrice, bij ons vooral bekend door haar rol in de serie ‘Smallville’, zou dienst gedaan hebben als “rekruteerder’. Onder het mom van valse beloftes zou ze talloze vrouwen in de val hebben gelokt. Ze vertelde hen dat ze lid konden worden van een vrouwenorganisatie die hen meer macht zou geven, maar niets was minder waar. Zodra de kandidates hadden ingestemd, moesten ze aan de slag als slaven.