Een waanzinnige comeback van Standard in Brugge? Twaalf jaar geleden deden de Rouches nog straffer

De supporters van Standard zullen zich zondag 22 april nog lang herinneren. De Rouches stonden 2-0 en 3-1 achter op het veld van Club Brugge maar sleepten in extremis een 4-4-gelijkspel uit de brand. Acht goals in de clash tussen Brugge en Luik, dat is niet de eerste keer.

Op 10 december 2006 speelden Club en Standard ook al eens 4-4 gelijk. Toen op de zestiende speeldag in de Belgische eersteklasse. Ook toen kwamen de Rouches terug vanuit een geslagen positie, een put die nog dieper leek dan die van zondag. De Luikenaars stonden toen namelijk 3-0 en 4-1 achter in het Jan Breydel, tot ze na een geweldige remonte toch nog een punt pakten.

Maar weet u nog wie toen op het veld stond bij Club Brugge en Standard? Eentje zal u ongetwijfeld kennen: Ricardo Sa Pinto. Jawel, de Portugees viel twaalf jaar geleden na amper 22 minuten in voor de geblesseerde Steven Defour. Ook huidig Club-trainer Ivan Leko was toen aanwezig in het Jan Breydel maar kwam niet van de bank bij blauw-zwart.

De volledige basiselftallen:

Club Brugge: Stijnen; Gvozdenovic, Maertens, Priske, Vandelannoite; Blondel, Englebert, Van Heerden, Vermant; Balaban, Salou

Standard: Renard; Areias, Deflandre, Onyewu, Sarr; Defour, Fellaini, Geraerts; Jovanovic, Conceiçao, De Camargo

Club stond na dertien minuten al 2-0 voor dankzij twee doelpunten van Bosko Balaban. Eentje op aangeven van de meegekomen Brian Priske, eentje via een vrije trap. Na rust dikte Elrio van Heerden de voorsprong aan tot 3-0 na een heerlijke rush. Niet veel later zette Igor de Camargo de 3-1 op het bord, maar Ibrahim Salou maakte er in de 64e minuut 4-1 van voor Club. Boeken toe?

Niet dus. Marouane Fellaini, toen nog zonder krullenbol, trof vijf minuten later raak met het hoofd. In de 83e minuut kopte Oguchi Onyewu de aansluitingstreffer tegen de netten en één minuut voor tijd zette de ingevallen Ali Lukunku de 4-4 binnen. Tot jolijt van Standard-coach Michel Preud’homme.