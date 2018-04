Kritische Klopp: “Ik weet niet wie de laatste doelman is waar iedereen hier tevreden over was”

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft een uitspraak gedaan die wenkbrauwen zal doen fronsen. “Ik weet niet wie de laatste doelman is geweest waar iedereen hier mee tevreden was”, verwees hij naar de hyperkritische aanhang van de traditieclub. Het is opmerkelijk dat Klopp net de positie van doelman als voorbeeld neemt nadat hij ruim twee maanden geleden nog Rode Duivel Simon Mignolet naar de bank verwees.

De Duitser laat zich doorgronden in een uitgebreid interview met The Guardian, waarin hij onder meer zijn afkeur voor de Brexit uitspreekt en het heeft over zijn eigen politieke ambities. Maar vooral de passage over de grote traditie van een club als Liverpool - en hoe dat soms in hun nadeel werkt, is opvallend.

“Sommige dingen zijn heel moeilijk bij Liverpool”, zegt de Duitser. “Iedereen die betrokken is bij de club is ongelukkig dat we al zolang niets meer gewonnen hebben. En daar kan je altijd wel een reden voor vinden. ‘We geven niet genoeg uit’, of ‘de spelers gaan in de fout’.”

“Het is dus erg moeilijk om doelman van Liverpool te zijn. Ik weet niet wie de laatste doelman is geweest waar iedereen hier tevreden mee was. Dat zal wel al even geleden zijn. Hetzelfde geldt voor de verdedigers: als je naam niet (clubicoon, nvdr) Sami Hyypia is, is je leven ook moeilijk.”

Dat Klopp net het voorbeeld van doelman kiest om zijn punt te illustreren, is opvallend. De Duitse trainer van Liverpool koos er begin dit jaar voor om onze landgenoot Simon Mignolet op de bank te zetten ten voordele van concurrent Loris Karius. Die doet het sinds de keeperswissel echter uitstekend.

“Zowel Roma als Liverpool verdienen het om in de halve finales te staan”

Klopp blikte maandag ook vooruit op de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League, dinsdagavond op Anfield Road tegen AS Roma. Klopp wilde voor aanvang niet de favorienrol op zich nemen. “Het kan me niet schelen dat mensen zeggen dat de druk bij ons ligt. In het algemeen kan het me zelfs niet schelen wat mensen van de wedstrijd denken”, liet de Duitser optekenen.

“De meeste waarnemers hadden in deze halve finale waarschijnlijk Manchester City tegen Barcelona verwacht”, stak Klopp van wal. “Maar het zijn juist verrassingen die ervoor zijn gaan zorgen dat ik zo van deze sport hou. Liverpool en Roma verdienen het beiden om in de halve finales te staan. We zijn elkaar waard en het zal knokken worden om de finale te bereiken.”



De Liverpool-coach prees tegenstander Roma vervolgens veelvuldig. “Het is een goed georganiseerd team, dat sterk in de breedte is. Edin Dzeko ken ik nog van in Duitsland, maar de hele selectie is sterk. De laatste wedstrijden wisselden ze telkens bijna hun hele team en toch slaagden ze er nog in te winnen. Wij spelen nu thuis, dat is een voordeel. Maar Roma is ook op verplaatsing sterk.”

Voor de sterspeler van de Reds Mohamed Salah - die zondagavond nog verkozen werd tot Speler van het Jaar in de Premier League - wordt de partij tegen Roma extra speciaal. Hij kwam de voorbije zomer pas over van de Romeinen. “De wedstrijd is inderdaad extra speciaal voor Mo”, vervolgde Klopp. “Hij kent Roma ook iets beter dan ons. Dat hij zo’n topseizoen draait, is trouwens ook de verdienste van Roma. We moeten alle coaches en zijn oud-ploegmakkers eigenlijk bedanken.”

De 25-jarige Salah scoorde in zijn debuutseizoen bij Liverpool al 41 keer in 46 officiële wedstrijden.