Paus trakteert 3.000 daklozen op ijsjes om zijn heiligendag te vieren

Paus Franciscus viert zijn naamdag met het kopen van 3.000 ijsjes voor daklozen en minderbedeelden, heeft het Vaticaan bekendgemaakt.

Volgens de katholieke kalender is 23 april de dag van Sint-Joris (Georgius), en de paus werd 81 jaar geleden in Argentinië geboren als Jorge (George) Mario Bergoglio.

Voor die gelegenheid deelt het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid ijsjes uit in de gaarkeukens en slaapzalen in Rome, die grotendeels gerund worden door de katholieke organisatie Caritas, stelt het Vaticaan in een verklaring.

In Italië is het momenteel erg warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen die maandag tot 25 graden kunnen oplopen.