Geduld rechter is op: twee jaar cel na 39ste veroordeling

Tongeren / Genk - De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 28-jarige man uit Genk bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar omdat hij in 2016 zijn toenmalige vriendin meerdere keren in elkaar heeft geslagen. De man moet aan zijn ex-vriendin een schadevergoeding betalen van net geen 4.000 euro.

De man had al drie jaar lang een knipperrelatie met de vrouw toen hij zich op 11 september 2016 op een personeelsfeestje in Houthalen-Helchteren ongepast gedroeg. Zijn vriendin kreeg genoeg van het gedrag van haar vriend en liet weten dat ze naar huis wilde. Dat was niet naar zijn zin.

Terwijl de vrouw naar haar wagen liep, kwam haar vriend haar achterna en gaf haar enkele klappen. Nadat zij in haar auto zat, begon de man de auto te beschadigen, gaf hij zijn vriendin een tweede pak slaag en trok haar door de openstaande raam. De man stopte pas met slaan toen ze veinsde dat ze bewusteloos was en nadat haar collega’s tussenbeide kwamen.

Daarop vertrok de dader te voet naar Genk. Op weg naar huis kwam zijn vriendin hem opnieuw tegen aan een nachtwinkel. Toen ze de opmerking maakte dat ze haar huissleutels terug wilde, sloegen zijn stoppen opnieuw door. Enkele klanten en de eigenaar van de nachtwinkel moesten tussenbeide komen en belden de politie. De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht waar een barst in haar kaak werd vastgesteld.

Het was niet de eerste keer dat de man voor de rechter moest verschijnen. Hij is al 39 keer veroordeeld en is volgens het openbaar ministerie een gevaar voor de maatschappij.