Poetin belt met Macron: “Jullie luchtaanvallen hebben situatie in Syrië alleen maar verergerd”

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een telefoongesprek met zijn Franse collega Emmanuel Macron aangedrongen op een hervatting van de vredesonderhandelingen omtrent Syrië. De situatie is door de luchtaanvallen van de VS, Franrijk en Groot-Brittannië tegen Syrië alleen maar verergerd, zei Poetin volgens een mededeling van het Kremlin maandag in Moskou. De president beschouwt deze raketaanval als een schending van het volkenrecht, klinkt het voorts.

Washington, Parijs en Londen hadden op 14 april tijdens een gezamenlijke operatie doelwitten in Syrië aangevallen. Daarmee reageerden ze op een verondersteld gebruik van gifgas door het Syrisch leger in de regio Oost-Ghouta. Rusland is de beschermende mogendheid van Syrië en ontkent alle beschuldigingen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov sloot niet uit dat het Westen dergelijke aanvalen op Syrië kan herhalen. Rusland maakt zich daarover zorgen, zei hij aan het persbureau Interfax.