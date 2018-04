Karadzic wil verbreking veroordeling wegens volkerenmoord: “Ik ben een vredesstichter”

In zijn proces in beroep heeft de vroegere Bosnisch-Servische leider Radovan Karazic (72) maandag de internationale justitie gevraagd zijn veroordeling in eerste aanleg te verbreken.

Karadzic is in eerste aanleg schuldig bevonden aan volkerenmoord, in het bijzonder in de moslimenclave Srebrenica, oorlogsmisdaden en andere misdaden tijdens het conflict op de Balkan in de jaren negentig. De rechters achten zijn schuld aan duizendvoudige moord als bewezen aan, net als voor het verjagen van Bosnische moslims en het 44 maanden durende beleg van Sarajevo waarbij zowat tienduizend burgers zijn omgekomen.

Het Internationaal Joegoslavië-Tribunaal veroordeelde hem derhalve tot veertig jaar cel.

Maar in beroep zei de vroegere politieke voorman van de Bosnische Serviërs zich daarin niet te kunnen vinden en zich als een “vredesstichter” te beschouwen. “Ik heb voor de oorlog gewaarschuwd, ik heb hem niet opgestookt”, zei hij tegenover de vijf rechters.

Foto: AFP

“Mythe”

De Serviërs hebben enkel van hun recht op zelfverdediging gebruik gemaakt. “Wij hebben niemand verdreven”,zei Karadzic, “dat is een mythe”. Bosnische moslims en Kroaten hadden een alliantie gesmeed om de Serviërs te vernietigen, betoogde hij.

Zijn raadsman Peter Robinson zei dat Karadzic geen eerlijk proces heeft gekregen. De rechters moeten hem daarom vrijspreken of een nieuw proces verordenen.

Ook de aanklagers waren in beroep gegaan en eisen levenslang. Zij willen dat systematische terreurcampagnes in meerdere gemeenschappen als volkerenmoord geldt.

Na dertien jaar voortvluchtig te zijn geweest is Karadzic in Servië toch gevonden en aan het gerecht uitgeleverd.

Het beroep van Karadzic dient voor het zogenoemde Mechanisme voor VN-Tribunalen, de opvolger van het Internationaal Joegoslavië- en Rwanda-Tribunaal.