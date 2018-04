André Gyselbrecht gaat in beroep tegen celstraf van 27 jaar voor Kasteelmoord

Dokter André Gyselbrecht tekent beroep aan tegen zijn veroordeling in de zaak rond de Kasteelmoord, zo meldt zijn advocaat Johan Platteau. Gyselbrecht werd veroordeeld tot 27 jaar cel de moord op Stijn Saelens, zijn schoonzoon.

Vorige week woensdag hoorden de beschuldigden in de Kasteelmoord hun straffen. Hoofdverdachte dokter André Gyselbrecht kreeg 27 jaar cel. De dokter uit Ruiselede gaf de opdracht om zijn schoonzoon uit de weg te ruimen. Het openbaar ministerie had de maximumstraf van 30 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling gevorderd.

Ook drie anderen werden veroordeeld. Pierre Serry, die als tussenpersoon contact had met de huurmoordenaar, kreeg 21 jaar gevangenisstraf. Franciscus ‘Roy’ Larmit werd veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij is de neef van de ingeschakelde huurmoordenaar Antonius van Bommel en hielp onder meer bij het begraven van het lichaam van Saelens.

Evert De Clercq, die de inmiddels overleden huurmoordenaar ronselde, hoorde 27 jaar cel tegen hem uitgesproken worden. Maandag werd al bekend dat ook De Clercq beroep aantekent tegen zijn straf.

Kasteelmoord

Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn lichaam werd twee weken later aangetroffen vlak bij een chalet van Pierre Serry in Maria-Aalter. Vlak na die feiten kwam zijn schoonvader André Gyselbrecht, toen huisarts in Ruiselede, in het vizier als de opdrachtgever voor de moord.

Bij de start van zijn proces in mei 2017 bekende de dokter dat hij de opdracht voor de moord had gegeven. Voordien had hij dat vijf jaar lang ontkend.