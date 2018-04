Transmigrant die we op snelwegparking ontmoetten, vertelt hoe hij na 17 pogingen eindelijk in Groot-Brittannië geraakte

Hij zou het blijven proberen tot het lukte, zei Najeh Seket (30) ons toen we hem in januari ontmoetten op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden. En hij hield woord. De Iraakse vluchteling is in Groot-Brittannië geraakt. Als verstekeling, in een vrachtwagen vol meubelen. “Ik voelde het direct, dit is mijn tweede vaderland”, zegt hij.