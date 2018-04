Uitbater gooit gegevens van klant die niet opdaagt op Twitter. Dat ontploft in zijn gezicht

Emily Quinlan kwam zaterdag zonder te verwittigen niet opdagen voor haar reservatie in restaurant Bully’s in Cardiff (Wales). Als reactie daarop zette uitbater Russell Bullimore een screenshot van de boeking met daarop Emily’s persoonlijke gegevens op Twitter. Meteen regende het negatieve reacties op de tweet.

Emily Quinlan reserveerde een tafel voor zaterdagavond in restaurant Bully’s. Toen ze niet kwam opdagen, gooide de woedende uitbater een screenshot van de boeking met daarop haar naam, telefoonnummer en e-mailadres op Twitter.

Emily reageerde nog dezelfde avond. “Het ging om een noodgeval. Het restaurant bellen om mijn reservatie te annuleren, was het laatste waar ik op dat moment aan dacht. Ik realiseerde me pas dat ik niet had afgebeld toen ik uren later alle gemiste oproepen zag”, zegt ze aan Mirror. Ze voegt er nog aan toe dat de naam van het restaurant zeer goed gekozen blijkt. Bully is het Engelse woord voor ‘pester’.

Frustraties ventileren

Russell Bullimore, de manager van het restaurant, zei dat hij enkel zijn frustraties wou ventileren. Naast de tafel van Emily voor twee bleef ook een tafel voor zes personen die avond leeg. Hij krijgt vaker te maken met klanten die reserveren maar niet komen opdagen en heeft er genoeg van. “Het gaat om ongeveer twaalf mensen per week. Aan een prijs van 40 pond (ongeveer 45 euro) per persoon kan dat oplopen tot een verlies van 50.000 pond (ongeveer 57.000 euro) per jaar”, vertelt hij aan Mirror. Hij vraagt om er rekening mee te houden dat zijn restaurant een familiezaak is en geen keten, gerund door mensen met passie. “Ik ben zelf een zelfstandige, dus ik zou nooit met opzet zonder waarschuwen niet opdagen”, reageert Emily daarop. Ze vindt de frustratie over een onbezette tafel geen excuus om haar gegevens op Twitter te gooien.

Op Twitter regent het verontwaardigde reacties over de impulsieve tweet van Russell Bullimore, die intussen verwijderd werd. Sommigen begrijpen de frustratie van Bullimore, maar de meeste reacties waren erg negatief.

This is the worst example of customer data misuse I have ever seen, it's not even accidental - it was malicious and deliberate. I hope Emily reports to ICO. Bully's, if you have a reservation no show problem then simply stop taking reservations rather than "bullying" people. — Matt Smith (@smithofthediff) 22 april 2018

I’m sorry, but who are you apologising to exactly? Because it certainly isn’t me.. the girl who’s personal details you shared with your 9,000 followers. If you think this pathetic excuse of an ‘apology’ will suffice you are sadly mistaken. — Emily Quinlan (@EmileeQuinlan) 22 april 2018

Over het online plaatsen van Emily’s persoonlijke gegevens is de uitbater erg kort: “Ik dacht er niet goed bij naar, maar ik plaats een verontschuldiging op Twitter.” Naar eigen zeggen werd Emily overstelpt met telefoontjes en e-mails. Ze neemt geen genoegen met de excuses van Bullimore en is van plan een klacht in te dienen bij de overheidsdienst die toeziet op de bewaring en verwerking van persoonsgegevens.