Universiteit dicht nadat honderd studenten ziek worden: campussen worden gedesinfecteerd

Een universiteit in de Amerikaanse staat Connecticut heeft maandag de deuren gesloten nadat zowat 100 studenten er ziek geworden waren.

De studenten aan de Western Connecticut State University in Danbury moesten braken, hadden diarree en maagpijn. Hoofd van de school John Clark zei in een statement maandag dat teams aan het werk zijn om de twee campussen te reinigen en desinfecteren. Hij voegde daar aan toe dat de school er zeker wil van zijn dat de universiteit veilig is voor ze opnieuw open gaat.

De beslissing om de universiteit te sluiten was “de beste manier om de schoolgemeenschap te beschermen tegen infectie en verspreiding van de ziekte”, aldus Clark.

Studenten werden aangemoedigd om naar huis terug te keren en bij wie dat niet kon, werd er op aangedrongen van in de kamer te blijven. Wie last heeft van duizeligheid, dehydratie, een droge mond, hoofdpijn en spierkrampen kreeg de raad hulp te zoeken.

Over de aard van de infectie werd niet gecommuniceerd.