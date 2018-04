Krijgt Deense uitvinder woensdag levenslang voor ‘duikbootmoord’?

De Deense uitvinder en ingenieur Peter Madsen moet volgens het Openbaar Ministerie wegens de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall levenslang krijgen.

Hij is er zich van bewust dat dit voor een enkele moord een ongewoon harde straf is, zei openbaar aanklager Jakob Buch-Jepsen maandag in zijn pleidooi. “In dit geval echter zijn er geen verzachtende, enkel verzwarende omstandigheden. Madsen is absoluut ongeloofwaardig en is bijzonder vreselijk tekeer gegaan”, zei de openbare aanklager. Indien de rechtbank in Kopenhagen geen levenslange gevangenisstraf uitspreekt, zal hij terbeschikkingstelling voor onbepaalde duur eisen.

Madsen zou de Zweedse journaliste aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot hebben gefolterd en vermoord. Het parket gaat ervan uit dat geweld en pijn hem seksueel opwonden. Met grote waarschijnlijkheid heeft hij de jonge vrouw onthoofd - en dit lange tijd op voorhand gepland.

Madsen daarentegen wijst de moord van de hand en omschrijft de dood van de journaliste als een tragisch ongeval aan boord van de duikboot. Volgens zijn advocate kan hij niet wegens lustmoord worden veroordeeld. “We hebben geen echte bewijzen gehoord”, zei Betina Hald Engmark maandag in haar slotpleidooi. De openbare aanklager steunt zich in zijn argumentatie enkel op “veronderstellingen en zwakke aanwijzingen”. De rechtbank mag niet oordelen op een soort buikgevoel. Madsen heeft enkel toegegeven dat hij het lichaam van Wall na haar dood in stukken heeft gezaagd en overboord heeft gegooid.

Het vonnis wordt woensdag verwacht.