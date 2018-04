Belgische man ernstig gewond bij frontale aanrijding met bus in Navarra

Na een frontale botsing tussen een personenwagen en een toeristenbus lieten de twee inzittenden van de auto het leven. De chauffeur van de bus en nog zes andere passagiers werden ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, een van hen is een 70-jarige Belg.

Het ongeval vond maandagochtend iets na halftien plaats in de Spaanse provincie Navarra, ter hoogte van de gemeente Lantz. Een auto botste frontaal op een bus met elf passagiers. De bestuurder van de personenwagen overleed meteen. Opvallend is dat zijn familie diezelfde ochtend de politie nog alarmeerde om zijn verdwijning. Een tweede dodelijke slachtoffer, een vrouw, werd onder de bus aangetroffen, vermoedelijk gaat het om de tweede passagier in de auto.

Belg verwond

Zes van de elf passagiers werden na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht met ernstige verwondingen, onder hen een Belg. De 70-jarige man stelt het ondertussen redelijk goed, maar houdt er wel een gebroken knieschijf op na.

De 54-jarige chauffeur van de bus is er het ergst aan toe: hij werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis met een letsel aan de borst en een complexe breuk. Hij is niet meer in levensgevaar.

Seguimos trabajando para restablecer la normalidad en la N121A, dando paso alternativo a la circulación en #Lantz pic.twitter.com/0gE7NlQ7Yl — Policía Foral (@policiaforal_na) April 22, 2018