Zo maakt Buckingham Palace geboorte bekend

Kate Middleton is vanmiddag in het St Mary’s Hospital in Londen bevallen van haar derde kind. De pasgeboren prins weegt 3,8 kilogram.

‘De hertogin van Cambridge is in goede gezondheid bevallen van een zoon om 11.01 uur (plaatselijke tijd, red.)’, maakte Kensington Palace maandagmiddag bekend via Twitter. Prins William was bij de bevalling aanwezig. Moeder en kind maken het naar verluidt heel goed.

Verder staat in de korte mededeling nog dat de andere leden van de koninklijke familie intussen op de hoogte zijn gebracht, en dat zij ‘verheugd’ zijn met het goede nieuws.

De naam van de prins zal pas later worden meegedeeld, maar zijn formele aanspreektitel is al wel bekend. Die wordt ‘His Royal Highness Prince of Cambridge’. Volgens de bookmakers maken de voornamen Arthur, Albert, Frederick, James en Philip de grootste kans.