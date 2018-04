Jongetje wil melktand uittrekken en doet dat met… een kruisboog

Dit Vietnamees jongetje heeft een wel erg stoere manier om zijn melktanden uit te trekken. Hij gebruikt geen touwtje, hij trekt ze er niet uit met zijn vingers, nee hij gebruikt gewoonweg een kruisboog.

De inwoners van Lao Cai keken maandag raar op toen ze een jongetje met een kruisboog zagen staan. Hij had echter wel geen slechte bedoelingen, hij wilde alleen van zijn losse melktand af. Met behulp van zijn vader gebruikte hij een kruisboog om zijn voortand er uit te krijgen en de rest is geschiedenis. Nog even de mond spoelen en dan toont de jongeman erg fier zijn ‘lege’ plek in zijn mond.