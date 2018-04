Alcoholhoudend ijs wint prijs tot ongenoegen van verslavingsexperts

Twee Gentse studenten brachten roomijs met alcohol op de markt, en wonnen er vandaag een ondernemersprijs van Unizo mee. Tot ongenoegen van verslavingsexperts.

Strawberry daiquiri sorbet with white rhum. Coffee amaretto with a crunch of ginger cookie. Gin tonic sorbet with lime zest. Het zijn creaties van de jonge ondernemers Jorgo Struyve en Nicolas Destoop, die u binnenkort onder de merknaam BOOGO kunt kopen in de supermarkt of op verschillende zomerfestivals. Reden genoeg voor zelfstandigenorganisatie Unizo om het duo vandaag te bekronen tot ‘Student-ondernemers van het jaar’, en een cheque van 500 euro te overhandigen.

Unizo roemt Struyve en Destoop als ‘inspirerende studenten die ondernemen een hippe aanblik geven’. ‘Ondanks het feit dat ze allebei nog op de schoolbanken zitten, zijn het twee echte ondernemers die zeer professioneel bezig zijn’, legt Danny Van Assche uit, gedelegeerd bestuurder van Unizo. ‘Ze hebben een distributiesysteem opgezet, want het ijs is ook online te koop, en een heel goed businessplan geschreven.’

Van Assche: ‘Bovendien hebben ze niet zomaar iets op de markt gebracht dat ze vanachter hun computer hebben ontwikkeld, maar creëerden ze een nieuw voedingsproduct, dat mede door het alcoholgehalte aan allerlei regels is onderworpen.’

‘Jammere keuze’

De ijsdesserts bevatten inderdaad, zoals uit hun namen al blijkt, alcohol, en wel zo’n vijf procent. Pakweg net zoveel als een pilsje dus, of als de ooit zo populaire alcopops van Bacardi. En net daar wringt volgens verslavingsexpert Tina Van Havere (HoGent) het schoentje.

Gin tonic sorbet Foto: BOOGO

‘Ik heb alle respect voor ondernemers, en ben zeker geen antialcoholactivist, maar als je alcohol aan ijs toevoegt, dan wordt de drempel om op jonge leeftijd te beginnen drinken opnieuw verlaagd. Bovendien proef je amper hoeveel je binnenkrijgt wanneer de alcohol verwerkt zit in een ijsje’, zegt Van Havere.

Van Havere: ‘En dat net nu de opvatting dat de consumptie van alcohol niet aantrekkelijker mag gemaakt worden voor jongeren eindelijk begint door te dringen. De keuze van Unizo om alcoholhoudend ijs te bekronen vind ik bijgevolg ontzettend jammer. De alcohollobby, die zal hiermee wel heel tevreden zijn.’

‘Niet op jongeren gericht’

Bij Unizo had men wel wat kritiek verwacht, zo geven ze daar toe, maar Van Assche benadrukt dat het duo vooral de prijs gewonnen heeft om hun solide businessplan en hun vernieuwend product. ‘Het alcoholhoudend ijs zal dan wel op zomerfestivals verkocht worden, het is zeker niet op jongeren gericht. Zo wordt op de website van BOOGO aan bezoekers gevraagd of ze meerderjarig zijn, wat wettelijk verplicht is. Bovendien is het alcoholpercentage in de desserts zo laag dat je er al een kilogram van zou moeten eten voor je positief blaast.’

Maar volgens Van Havere is dat het punt niet. ‘Het probleem is echt dat alcoholconsumptie opnieuw aantrekkelijker gemaakt wordt voor jongeren. Het wordt tijd dat we objectiever beginnen te kijken naar de risico’s die alcohol inhoudt, zoals we nu eindelijk ook doen met roken.’