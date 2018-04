Vermiste Nathalie (16) en Yonah (15) nog steeds niet gevonden, mama vraagt wanhopig opsporingsbericht te delen

Hamme / Moerzeke - Er is nog steeds geen spoor van de vermiste Nathalie De Smet (16) en Yonah Buerms (15), ondanks verwoedde pogingen van Child Focus en de lokale politie van Hamme. De moeder van Nathalie vraagt op Facebook om het opsporingsbericht te blijven delen in de hoop dat er snel nieuws komt over de verdwenen tieners.

Nathalie en Yonah gingen vrijdagavond met een groep vrienden naar de Blaarmeersen in Gent. Nadien zouden ze bij Yonah thuis overnachten. Hoewel de moeder van Yonah om 4 uur ’s nachts de deur hoorde, heeft ze verder niets meer vernomen van Yonah of Nathalie. Vermoed wordt dat de twee een trein namen naar Roosendaal, ze werden namelijk al gespot in Nederland. Het lukte de politie echter niet hen al terug te vinden.

De moeder van Nathalie is radeloos. Video: kaltura

Nathalie De Smet is 1,70 meter groot, heeft een tengere lichaamsbouw en heeft bruin haar met een froufrou en bruine ogen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een paars slaapkleed, wit/blauwe schoenen en een blauwe jas. Ze werd het laatst gezien in Hamme op vrijdag 20 april.

Yonah Buerms is 1,82 meter groot, heeft een normale lichaamsbouw, blauwgroene ogen en lang, krullend donkerbruin haar. Hij droeg een donkergrijze joggingbroek en een blauwe katoenen jas.

Heeft u Nathalie en/of Yonah gezien of weet u waar ze is? Neem dan (telefonisch) contact op met Child Focus ( op het nummer 116 000) of met de politie (0800/30.300).