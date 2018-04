‘Terzake’-ploeg bekogeld in Anderlechtse probleemwijk, MIVB belooft veiligere werkomgeving

Een ploeg van het tv-programma ‘Terzake’ is maandagmiddag bekogeld met stenen in Peterbos, dezelfde Anderlechtse probleemwijk waar zondagavond ook MIVB-controleurs werden aangevallen. De directie en vakbonden kwamen ondertussen tot een akkoord: er worden maatregelen genomen om de veiligheid van het personeel te garanderen.

Een van de ‘Terzake’ reporters meldt aan VRT dat “cameraman Ludwig plots bekogeld werd toen hij buiten aan het filmen was”. Daarna werd het team nog een tweede keer bekogeld met stenen.

De filmploeg was aan het filmen in Peterbos naar aanleiding van de verschillende gewelddadige incidenten die de afgelopen weken plaatsvonden in de wijk. Het meest recente vond zondagavond plaats: drie controleurs van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werden aangevallen door een groep jongeren aan de metrohalte van de Anderlechtse probleemwijk. Hun tablets werden afgepakt en gestolen, maar ze werden er ook mee verwond. Eén van de controleurs kreeg een tablet tegen de slaap, zijn collega werd ermee onder het oog gemept.

Ook politieagenten zijn de afgelopen maanden herhaaldelijk aangevallen in de Anderlechtse wijk Peterbos.

Pepperspray en radio’s

De vakbonden en de MIVB-directie beëindigden maandagavond hun overleg nadat ze tot een akkoord kwamen om maatregelen te treffen. Ze willen voortaan extra inzetten op een veiligere werkomgeving voor het personeel. Zo zal de MIVB een aanvraag doen voor het gebruik van pepperspray bij Binnenlandse Zaken en zouden de geplande opleidingen zelfverdediging er nu sneller moeten komen.

“We zullen aan Binnenlandse Zaken vragen of onze mensen pepperspray mogen dragen”, zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon. “Daarnaast gaan we alle veiligheidsmedewerkers uitrusten met een radiotoestel. Momenteel dragen sommigen zo’n toestel, maar niet iedereen. We zullen die morgen al bestellen. Bovendien zullen we een opleiding zelfverdediging die al voorzien was, vervroegd laten aanvatten. Er moest ook nog een viertal mensen aangeworven worden. Dat zal versneld gebeuren.”

