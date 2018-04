Geen spoor van gegijzelde bemanningsleden Nederlands schip

De Nederlandse rederij ForestWave heeft geen idee waar twaalf gegijzelde bemanningsleden van het vrachtschip FWN Rapide zich bevinden. Een woordvoerder van de Groningse rederij laat weten dat het nog niet is gelukt contact te leggen met de gekidnapte bemanningsleden of met hun ontvoerders.

Afrikaanse piraten gijzelden afgelopen weekeinde twaalf van de veertien bemanningsleden van de FWN Rapide. Het schip voer tussen Ghana en de Nigeriaanse haven Port Harcourt.

“We weten niet door wie de bemanningsleden zijn meegenomen en waar ze naartoe zijn gebracht”, aldus de woordvoerder van de rederij. “Daardoor weten we ook niet in welke toestand ze verkeren”.

Via de autoriteiten van landen waarheen de bemanningsleden mogelijk zijn gebracht, probeert ForestWave meer informatie over de gekidnapte werknemers te achterhalen. Twee bemanningsleden wisten aan de piraten te ontsnappen en het vrachtschip in veiligheid te brengen.

Alle bemanningsleden zijn buitenlanders.