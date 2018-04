Is het stoffelijk overschot van de Sjah gevonden in Iran?

De patrimoniumcommissie van Teheran heeft maandag bekendgemaakt op de site van een vroegere graftombe van de Sjah mogelijk het stoffelijk overschot van de heerser te hebben gevonden en waarnaar men al jaren op zoek is.

Na de revolutie van 1979 hebben de islamitische autoriteiten er alles aan gedaan om sporen van de door hen omvergeworpen Pahlavi-monarchie te doen verdwijnen. Zo hebben zij in het zuiden van de hoofdstad Teheran ook de graftombe verwoest van Reza Sjah Pahlavi. Die was de sterke man van het leger die in de jaren twintig de controle over het land had verworven en die onder Britse druk in 1941 ten voordele van zijn zoon is afgetreden.

Maandag zei directeur Hassan Khalilabadi van de patrimonium- en toerismecommissie van Teheran tegenover het officiële persbureau Irna dat tijdens uitbreidingswerkzaamheden van het heiligdom Abdol Azim een gemummificeerd lijk is gevonden dat mogelijk dat van Reza Sjah Pahlavi is. De bevoegde diensten zullen dit onderzoeken.

De persdienst van Abdol Azim nuanceerde echter door te zeggen dat het maar om een gerucht gaat. “De zone rond het heiligdom was tevoren een kerkhof. In die zone een lijk vinden is dus normaal”, zei volgens het semi-officiële persbureau Isna PR-directeur Mostafa Ajoorloo.

De Pahlavi-dynastie ligt gevoelig bij de Iraanse religieuze leiders. Zij maken zich zorgen omtrent haar toenemende populariteit onder jongeren die geen herinnering hebben aan de revolutie en het vroegere regime. Ook kent het Perzisch nationalisme een heropflakkering.

Als kleinzoon van de in het zuiden van Teheran begraven heerser is Reza Pahlavi vanuit ballingschap een oppositiefiguur die ook achter het massaal protest van december en januari stond.