Politieke leider van de Jemenitische rebellen gedood bij luchtaanval

De belangrijkste politieke leider van de rebellen in Jemen, Saleh al-Sammad, is vorige week gedood bij een luchtaanval door de door Saoedi-Arabië geleide coalitie, zo hebben de opstandelingen maandag bekendgemaakt.

In een maandag door het persbureau Saba verspreid communiqué zeggen de Houthi-rebellen dat Sammad, hoofd van het politiek bureau van de rebellie, op 19 april als “martelaar is gesneuveld” tijdens een aanval in de westelijke provincie Hodeida.

Het gaat om een zeer zware slag voor de rebellen die sinds maart 2015 vechten tegen het bewind dat steun krijgt van een militaire coalitie onder leiding van buurland Saoedi-Arabië.

Begin april kondigde Sammad het “ballistisch jaar bij uitstek” af, zinspelend op raketten die de rebellen sinds november op het koninkijk afvuren.

De opperste leider van de Houthi’s is Abdel Malek al-Houthi. Die verschijnt zeer zelden in het openbaar en cultiveert het imago van een spirituele leider.