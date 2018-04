Buitenlander gelyncht na moord op 81-jarige gebedsgenezer in Peru

Na de veronderstelde moord op een sjamanka in het Peruaanse oerwoud en een Canadees die is gedood, heeft het parket van het Zuid-Amerikaanse land gezegd dat er een verband tussen beide zaken is en dat er een nieuw onderzoek komt.

Donderdag is de 81-jarige indigene sjamanka Olivia Arévelo Lagos doodgeschoten in haar woning teruggevonden. Later is enkele kilometer daar vandaan een zak met het lijk van een Canadees teruggevonden.

Tevoren waren op sociale netwerken gruwelijke video’s opgedoken van het lynchen van een man die de Canadees zou zijn.

Getuigen hebben verteld hoe de man de vrouw had gevraagd een genezingslied te zingen en haar daarna neerschoot.

De politie onderzoekt beide voorvallen.