Bestelwagen rijdt in op voetgangers in Toronto: 8 slachtoffers

In de Canadese stad Toronto is een witte bestelwagen ingereden op voetgangers. Er werden minstens acht voetgangers geraakt. De bestuurder van de gehuurde bestelwagen zou opgepakt zijn. Het is nog niet duidelijk of hij bewust op de mensen is ingereden.

De politie kan nog geen duidelijkheid geven over het precieze aantal mensen dat getroffen werd. Ook over de aard van hun verwondingen wordt nog niets meegedeeld. Volgens onbevestigde berichten zouden verschillende slachtoffers overleden zijn.

Het incident deed zich rond 13.27 uur plaatselijke tijd voor aan het kruispunt van Yonge Street en Finch Avenue. De omgeving is afgesloten.

Getuigen melden aan de Canadese nieuwssite CTV News wel dat de bestuurder tegen een grote snelheid op het voetpad reed en iedereen aanreed die op zijn weg tegenkwam. Op foto's is te zien dat verschillende mensen op de grond liggen.

Alex Shaker zag het allemaal gebeuren, hij vertelt hoe hij de bestelwagen met hoge snelheid de stoep op zag rijden: "Hij reed de stoep op en begon mensen een voor een omver te maaien. Hij heeft het leven van zo veel mensen verwoest. Alles wat op zijn pad kwam."

Henry Miller was thuis aan het werk toen hij opgeschrikt werd door lawaai beneden aan zijn appartementsgebouw: "Ik hoorde veel getoeter en ben op het balkon gaan staan om te zien wat er mis was. Op dat moment zag ik een vrouw op de grond, de bestelwagen die wegreed en mensen die haar probeerden te helpen." Volgens Henry reed de bestelwagen bijna 110 kilometer per uur en slalomde hij opzettelijk over de weg om voetgangers te raken.

Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) April 23, 2018

Er zijn beelden opgedoken van een arrestatie, vermoedelijk die van de bestuurder. Na zijn arrestatie zou de dader geen verklaring of motief hebben gegeven.

De Canadese premier Justin Trudeau drukt in een eerste reactie zijn medeleven uit aan de slachtoffers en hun nabestaanden.

De politie van Toronto maakte ook melding van een schietpartij in de stad, maar liet even later weten dat het dan toch niet om een schietpartij zou gaan.