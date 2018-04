Met Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik twee voorjaarsmonumenten en nog eens 25 andere overwinningen op zak: de koers is van Quick Step Floors. En na de sensationele 4-4 van de koploper tegen Standard lijkt met een voorsprong van zeven punten de titelstrijd in de Jupiler Pro League gestreden: het voetbal is van Club Brugge. In die heerschappij van beide teams vonden we zowaar tien gelijkenissen.