Dit is het moment waarop de vermeende dader in Toronto gearresteerd wordt

Minstens acht mensen raakten gewond en volgens sommige berichten vielen er ook enkele doden nadat een bestelwagen inreed op voetgangers in Toronto. Beelden van de arrestatie van de vermeende dader circuleren nu op sociale media en tonen het moedige optreden van de politie.

De politie heeft voorlopig nog geen officiële mededeling gegeven over het aantal dodelijke slachtoffers, maar minstens acht mensen raakten vanmiddag gewond in de Canadese stad Toronto. Een korte video toont hoe een agent op de verdachte af loopt. Hij lijkt gewapend te zijn, maar lijkt dat wapen ook weg te gooien eenmaal de agent dichterbij komt.

In onderstaande video zie je hoe de verdachte en een agent lijnrecht tegenover elkaar staan en hoe de agent er niet veel later toch in slaagt de man te overmeesteren. Over zijn identiteit is voorlopig ook nog niets bekend.